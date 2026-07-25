به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «نامدار صیادی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «مصطفی مرادی‌فر»، به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این سازمان منصوب و مشغول به کار شد.

پیش‌ازاین «مسعود کیانی» این سمت را برعهده داشت.