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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

معاون جدید برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان منصوب شد

معاون جدید برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان منصوب شد

خرم‌آباد - «مصطفی مرادی‌فر» به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «نامدار صیادی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «مصطفی مرادی‌فر»، به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این سازمان منصوب و مشغول به کار شد.

پیش‌ازاین «مسعود کیانی» این سمت را برعهده داشت.

کد مطلب 6898796

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