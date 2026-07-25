ماندگاری توده هوای گرم در لرستان تا ۷۲ ساعت آینده

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز شنبه و تا پایان هفته جاری برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت برای اغلب نقاط آسمان صاف و در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه خواهیم بود و در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی مطابق با هشدار صادره طی ۷۲ ساعت آینده توده هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار خواهد بود که این شرایط می‌تواند با افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه باشد؛ لذا ضمن درنظرداشتن سایر تمهیدات لازم، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و اجتناب از ترددهای غیرضرور جهت جلوگیری از گرمازدگی به همگان توصیه می‌شود.