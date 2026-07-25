به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای هوای گرگان صبح شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ به ۲۲ درجه سانتی‌گراد رسید و در گرم‌ترین ساعات دمای این شهر به ۳۸ درجه سانتی‌گراد رسید.

طبق این گزارش، علی‌آباد با ثبت حداقل دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین شهر استان در صبح امروز بود، در حالی که اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، عنوان گرم‌ترین نقطه گلستان را به خود اختصاص داد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون و مراوه‌تپه ۲۵ درجه، بندرگز و مینودشت ۲۴ درجه، بندرترکمن، کلاله، گنبدکاووس، هاشم‌آباد، کردکوی و آق‌قلا ۲۳ درجه و پارک ملی گلستان ۱۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

بر اساس داده‌های مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، روند گرمای هوا در بیشتر مناطق استان همچنان تداوم دارد.