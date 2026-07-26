هوای گرم تا اواسط هفته در گلستان ماندگار است

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از شنبه روز گذشته تا اواسط هفته، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و استقرار هوای گرم در بیشتر مناطق گلستان پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: طی این مدت، وزش باد جنوبی موجب افزایش نسبی دمای هوا خواهد شد و انتظار می‌رود این روند امروز یکشنبه محسوس‌تر باشد.



جعفری با اشاره به شرایط جوی مناطق مختلف استان گفت: در برخی نقاط، به‌ویژه نواحی شمالی گلستان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید می‌تواند موجب خیزش گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی شود.



کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی خواست در زمان افزایش گرد و غبار، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.



وی همچنین به کشاورزان و فعالان بخش‌های مختلف توصیه کرد با توجه به تداوم هوای گرم و وزش باد، هشدارها و توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند و اقدامات لازم را برای مدیریت مصرف آب و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی انجام دهند.



جعفری خاطرنشان کرد: روند تغییرات دمایی و وضعیت جوی استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت تغییر در الگوهای هواشناسی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.