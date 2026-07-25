تداوم صادرات ایمن میعانات گازی با نوسازی تجهیزات دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، غلامحسین گرامی مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی از اجرای موفق عملیات تعویض یک تجهیز کلیدی شناور شماره یک این پایانه خبر داد و بیان کرد: در پی آسیب‌دیدگی تانکرریل هوز رشته داخلی گوی شناور شماره یک، بررسی‌های فنی و بازرسی‌های تخصصی انجام و تعویض این تجهیز به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی عملیات پهلودهی و بارگیری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از آماده‌سازی یک دستگاه تانکرریل هوز جدید، عملیات جایگزینی با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان واحدهای تعمیرات صنعتی، عملیات صادرات، ایمنی و عملیات دریایی با موفقیت انجام شد و گوی شناور شماره یک دوباره در شرایط ایمن و آماده بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی با اشاره به شرایط دشوار اجرای این عملیات گفت: گرمای شدید هوا و وضعیت نامساعد دریا، اجرای عملیات را با پیچیدگی‌های فنی همراه کرده بود، اما تلاش هماهنگ کارکنان متخصص و رعایت کامل دستورعمل‌های ایمنی، انجام موفق این مأموریت را ممکن کرد.

گرامی با تأکید بر نقش تجهیزات دریایی در پایداری صادرات میعانات گازی تصریح کرد: آماده‌به‌کاربودن تجهیزات مرتبط با پهلودهی، بارگیری و انتقال ایمن محموله‌ها از اولویت‌های اصلی این پایانه است و تعمیرات پیشگیرانه و به‌موقع، نقش مؤثری در جلوگیری از وقفه در فرایند صادرات دارد.

وی افزود: تعویض این تانکرریل هوز، افزون‌بر افزایش ضریب ایمنی عملیات، احتمال بروز نشتی و پیامدهای محیط زیستی را به حداقل می‌رساند و ضریب اطمینان تجهیزات راهبردی صادرات را ارتقا می‌دهد.

مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی در پایان گفت: تانکرریل هوزهای زیرآبی به‌ دلیل قرارگرفتن مداوم در معرض امواج، تابش مستقیم خورشید و شرایط سخت عملیاتی، به‌صورت دوره‌ای تحت بازرسی‌های تخصصی قرار می‌گیرند و در صورت نیاز، برای حفظ ایمنی و پایداری عملیات صادرات، تعویض می‌شوند.