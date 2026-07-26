  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

اجرای ۲۰۰ کیلومتر عملیات ایمن‌سازی خطوط در منطقه ۴ انتقال گاز

اجرای ۲۰۰ کیلومتر عملیات ایمن‌سازی خطوط در منطقه ۴ انتقال گاز

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز از اجرای حدود ۲۰۰ کیلومتر عملیات ایمن‌سازی، بازسازی و نگهداشت خطوط لوله در ۴ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، احمد امتحانی با اشاره به اجرای این عملیات در گستره تحت پوشش این منطقه بیان کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان و بهره‌گیری از توان فنی و ماشین‌آلات شرکت در 4 ماه نخست امسال حدود ۲۰۰ کیلومتر از مسیرهای خطوط لوله ایمن‌سازی شد تا آمادگی شبکه برای تأمین پایدار گاز، به‌ویژه در فصل سرد سال افزایش یابد.

وی افزود: از این میزان، ۴۵ کیلومتر مربوط به تسطیح و بهسازی مسیرهای دسترسی و ۱۵۵ کیلومتر شامل عملیات بازسازی، رفع آب‌بردگی، اصلاح تاج خطوط و تثبیت مسیر خطوط لوله بوده است که مجموعه این اقدام‌ها با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و افزایش ضریب ایمنی شبکه انجام شده است.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در نگهداشت تأسیسات گفت: حفاظت از خطوط انتقال گاز، به‌عنوان شریان‌های حیاتی انتقال انرژی کشور، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های منطقه است و اجرای مستمر عملیات نگهداری، نقش مؤثری در کاهش ریسک حوادث، افزایش تاب‌آوری شبکه و تداوم انتقال ایمن و پایدار گاز دارد.

امتحانی در پایان با قدردانی از تلاش همه کارکنان واحدهای عملیاتی، فنی، حمل‌ونقل و بهره‌برداری منطقه، یادآور شد: تعهد، تخصص و هماهنگی همکاران، سرمایه اصلی منطقه در حفظ پایداری شبکه انتقال گاز است و این روند با همه توان دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6899923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها