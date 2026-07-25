خرید تضمینی ۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری شامگاه شنبه در حاشیه نشست مسئولان استان با اشاره به روند مناسب برداشت گندم در مازندران اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد تولید گندم استان در سال جاری از ۱۲۰ هزار تن فراتر خواهد رفت که بیانگر استمرار تولید محصولات راهبردی و مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است، افزود: عملیات برداشت در بخش زیادی از مناطق به پایان رسیده و پیشبینی میشود برداشت در مناطق بالادست نیز طی دو هفته آینده به طور کامل خاتمه یابد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: با پیگیریهای انجام شده و همکاری دستگاههای مرتبط، روند پرداخت مطالبات در حال انجام است و تاکنون حدود ۳۰ درصد مطالبات اغلب کشاورزان استان پرداخت شده است.
تیمورییانسری ادامه داد: رایزنیها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با هدف تسریع در پرداختها ادامه دارد و تلاش میشود باقیمانده مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن به طور کامل تسویه شود.
وی با تأکید بر اهمیت تولید گندم به عنوان یکی از محصولات راهبردی کشور تصریح کرد: افزایش تولید، مدیریت صحیح برداشت و حمایت از کشاورزان، علاوه بر تقویت امنیت غذایی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی، ایجاد اشتغال و پایداری معیشت بهرهبرداران بخش کشاورزی استان ایفا میکند.
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