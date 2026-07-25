فرماندار تنگستان:توسعه محور اهرم–خائیز در رونق گردشگری موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید میدانی فرماندار تنگستان از اجرای فاز نخست روکش آسفالت حفاظتی محور اهرم–خائیز به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اظهار کرد: فاز نخست روکش آسفالت حفاظتی این محور به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در حال اجراست که با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای کیفیت مسیر و بهبود زیرساختهای حملونقل شهرستان اجرا میشود.
فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت محور اهرم–خائیز افزود: این مسیر به دلیل قرار گرفتن در محدوده منطقه گردشگری خائیز و برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری، در طول سال بهویژه در ایام تعطیلات و فصول گردشگری، شاهد تردد گسترده شهروندان، مسافران و گردشگران است و بهسازی و ارتقای آن از مطالبات مهم مردم منطقه به شمار میرود.
سلیمانی افزود: اجرای این پروژه ضمن افزایش ایمنی و رفاه کاربران جادهای، دسترسی به جاذبههای گردشگری منطقه را تسهیل کرده و میتواند در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران و گردشگران نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر مجموعه مدیریت شهرستان و حمایتها و پیگیریهای نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: با هماهنگیها و رایزنیهای انجامشده، فاز دوم این پروژه نیز در ادامه اجرا خواهد شد تا عملیات بهسازی این محور به صورت کامل به سرانجام برسد.
فرماندار تنگستان در پایان از تلاشهای مجموعه راهداری و حملونقل جادهای و تمامی عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و خواستار تسریع در روند اجرای عملیات و بهرهبرداری از این پروژه در زمان مقرر شد.
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