اصلاح و بهسازی محور «نینیزک–کلمه» در شهرستان دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از جنگ رمضان و مسدود شدن تونل پیامبر اعظم(ص)، محور «نینیزک–کلمه» به تنها مسیر دسترسی بخش بوشکان به مرکز شهرستان دشتستان تبدیل شد و به همین دلیل اهمیت آن دوچندان شده است.

وی افزود: بهسازی محورهای «نینیزک–کلمه» و «اهرم–کلمه» از جمله ۲۳ محور دارای اولویت استان در تفاهم‌نامه میان استانداری بوشهر و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است که با توجه به افزایش تردد در این مسیر، ترمیم و بهسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: در ابتدای جنگ رمضان با استفاده از امکانات و توان این اداره کل، اقدامات اولیه برای ترمیم این مسیر انجام شد، اما بهسازی اساسی و اجرای روکش آسفالت در این محور ضرورت داشت.

رستمی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات بهسازی و روکش آسفالت این محور به طول ۶ کیلومتر در حال اجراست و بخش های دیگری نیز عملیات آسفالت حفاظتی انجام خواهد شد.

ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز

وی همچنین از اجرای اقدامات ایمن‌سازی در این محور خبر داد و گفت: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز به‌ویژه در پرتگاه‌ها، اصلاح قوس‌ها و خط‌کشی مسیر نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: هدف بلندمدت ما بهسازی، تعریض و ارتقای این مسیر به‌عنوان راه مستقیم دسترسی بخش بوشکان به مرکز شهرستان دشتستان است که امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، با سرعت مناسب اجرایی شود.

رستمی از استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار دشتستان و به‌دلیل همکاری در تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه قدردانی کرد.