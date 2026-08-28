به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر جمعه در این آئین با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری راه‌های شهرستان اظهار کرد: یک‌پنجم اعتبارات امسال شهرستان تنگستان به حوزه راهداری اختصاص یافته است و در کنار این اعتبارات، با همکاری استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل راهداری استان اعتبارات ملی نیز برای اجرای پروژه‌های راهداری به شهرستان تزریق می‌شود.

مسلم سلیمانی افزود: محور اهرم ـ خائیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری منطقه و تردد بالای خودروها، از مسیرهای مهم شهرستان محسوب می‌شود و اجرای پروژه‌های بهسازی و ایمن‌سازی این محور، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تردد مردم و گردشگران خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: توجه به زیرساخت‌های راه و راهداری، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت اعتبارات شهرستانی و ملی، روند بهسازی و ارتقای محورهای مواصلاتی تنگستان با جدیت دنبال شود.

این پروژه با اعتبار ۱۲۱,۰۰۰ میلیون ریال و به طول ۱۱ کیلومتر اجرا شده و نقش مهمی در بهسازی مسیر، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محور اهرم ـ خائیز دارد.