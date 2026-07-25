به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم‌پور عصر امروز شنبه در جریان سومین سفر استانی خود به خوزستان و در بازدید میدانی از مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان شهرستان کارون اظهار کرد: خوزستان به اندازه ۲۰ استان کشور پتانسیل شیلاتی دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تحول بزرگی در حوزه آبزی‌پروری ایجاد کند.

وی افزود: مجتمع آزادگان در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ هزار تن تولید داشته اما در بخش‌هایی همچون جاده دسترسی، برق و تعیین تکلیف اراضی با مشکلاتی مواجه بوده است که در نشست امروز، تصمیمات مناسبی برای رفع این موانع اتخاذ شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در خصوص جاده دسترسی این مجتمع، با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد طی چند هفته آینده پیمانکار پروژه مشخص شود تا روند بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل این مجموعه سرعت بگیرد.

وی، درباره مشکل برق‌رسانی به مجتمع نیز بیان کرد: با توجه به شرایط خاص فعالیت‌های آبزی‌پروری و ضرورت تأمین مستمر برق، مقرر شد میزان برق مورد نیاز کل مجتمع از سوی شیلات به اداره برق اعلام شود تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، شرایط تأمین برق مورد نیاز فراهم و قطعی‌ها به حداقل برسد.

رستم‌پور با اشاره به تعیین تکلیف بهره‌برداران و اراضی مجتمع آزادگان گفت: تمامی افرادی که از گذشته برای فعالیت در این مجتمع شناسایی شده‌اند، حداکثر تا پایان شهریورماه در قالب تعاونی سازماندهی می‌شوند و زمین مورد نیاز در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا دغدغه‌های موجود در این بخش برطرف شود.

وی ادامه داد: باید مشکلات فاز یک و ۲ مجتمع آزادگان به صورت همزمان دیده شود تا در کنار توسعه فاز ۲، مسائل فاز یک نیز مورد توجه قرار گیرد و روند فعالیت هر دو بخش با هماهنگی دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: موضوع اقتصاد دریامحور و ظرفیت‌های مجتمع‌های آبزی‌پروری و شیلاتی در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و با توجه به نیاز این بخش به نیروی انسانی و تکمیل زیرساخت‌ها، انتظار می‌رود در فرآیندهای بودجه‌ای نیز حمایت‌های لازم از پروژه‌های شیلاتی صورت

گیرد.