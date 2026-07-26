تولید بیش از ۶ هزار و ۵۵۳ تن گوشت ماهی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکرم مرادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ظرفیت‌ها و عملکرد بخش آبزی‌پروری استان، از جایگاه همدان در تولید آبزیان و توسعه فعالیت واحدهای پرورش ماهی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷۰ واحد فعال پرورش ماهی در استان همدان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۲۹۹ واحد مربوط به پرورش ماهی سردآبی و ۱۷۱ واحد مربوط به پرورش ماهی گرم‌آبی است.

وی افزود: مجموع تولید گوشت ماهی در استان در سال گذشته به بیش از ۶ هزار و ۵۵۳ تن رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب همدان در حوزه آبزی‌پروری و نقش این بخش در تامین بخشی از نیاز بازار است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به روند توسعه‌ای در بخش ماهیان خاویاری تصریح کرد: در این بخش نیز یک واحد فعال با ظرفیت تولید مناسب در استان وجود دارد که با افتتاح آن در سال گذشته زمینه برای توسعه تولید و استحصال خاویار در همدان بیش از گذشته فراهم شده است.

مرادی در ادامه با اشاره به ظرفیت استان در حوزه تولید ماهیان زینتی گفت: ۲۶ واحد فعال دارای پروانه در استان در زمینه تولید ماهیان زینتی فعالیت دارند که حاصل فعالیت آنها در سال گذشته تولید ۵ میلیون و ۳۰ هزار قطعه ماهی زینتی بوده است.

وی ادامه داد: بخشی از این تولیدات به‌صورت غیرمستقیم به بازارهای هدف صادر می‌شود که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای استان همدان در توسعه این صنعت و نقش آن در ارزآوری است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین به وضعیت زیرساختی و بهره‌برداری واحدهای دارای پروانه اشاره کرد و افزود: اگرچه بخش قابل توجهی از واحدهای فعال به‌صورت صنعتی و علمی اداره می‌شوند، اما همچنان تعدادی از واحدها با روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند.

مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ واحد دارای پروانه در سطح استان به دلایل مختلف غیرفعال هستند و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید در دستور کار مدیریت شیلات قرار دارد.