امروز ۹۷ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین حسینی و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران، اظهار داشت: اربعین امسال با وجود شرایط حساس کشور و تجاوز دشمنان، با شور و حالی بی‌نظیر و در امنیت کامل در حال برگزاری است و این حضور گسترده، پیام روشنی برای دشمنان نظام دارد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های خدمات‌رسان با هماهنگی کامل پای کار آمده‌اند، افزود: از استاندار ایلام تا سایر مسئولان و نهادها و ارگان‌ها، همه دست به دست هم داده‌اند تا یک اربعین امن، آرام و بدون نقص برگزار شود و این همت جمعی، نشان از عزم راسخ برای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) دارد.

معاون سیاسی استاندار ایلام با اشاره به اینکه اربعین امسال نه تنها یک رویداد مذهبی، بلکه دارای ابعاد منطقه‌ای و جهانی است، تصریح کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، تأثیر مستقیمی بر محاسبات دشمنان دارد و دشمنان نظام که تلاش می‌کنند بین مردم ایران تفرقه ایجاد کنند، با این وحدت و همدلی، ناامید خواهند شد.

صالحیان با اشاره به آمار تردد زائران، خاطرنشان کرد: از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ساعت ۱۶ امروز، بیش از ۹۷ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است و از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموع ترددهای زائران از مرز بین‌المللی مهران به بیش از ۵۶۵ هزار نفر رسیده است و این آمار، نشان از انتخاب بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی زائران برای تردد از مرز مهران دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران و مشارکت مردم، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها و همراهی مردم، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و این حضور گسترده، بار دیگر نشان از عشق و ارادت بی‌نهایت ملت ایران به سیدالشهدا (ع) دارد.