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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۸

تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان

تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان

ماسال- در این ویدئو تصاویری از تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 5 MB

فیلم: سجاد محمدی

کد مطلب 6899129

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