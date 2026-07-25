https://mehrnews.com/x3cFsz ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6899129 استانها گیلان استانها گیلان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۸ تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان ماسال- در این ویدئو تصاویری از تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6899129 کپی شد مطالب مرتبط تکمیل جاده های مواصلاتی موجب رونق گردشگری ماسال می شود یکصد و چهل و هشتمین اجتماع مردم ماسال در خیابان راهپیمایی ضد صهیونیستی «جمعه خشم» در ماسال تاکستان در شب ۱۴۷؛ اجتماع شبانه مردم، روایت تداوم ایستادگی لزوم رفع مشكلات شبكه اينترنت در ماسال الوند در شب ۱۴۷؛ مردم بار دیگر میدان همدلی را زنده نگه داشتند ادامه پروژه تعريض راه كليدبر به پونل از نيازهای توسعه ماسال است گالیکش؛ روایت شبی از همدلی و ایستادگی گرگان در قاب وحدت؛ اجتماع شبانه با حضور پرشور مردم برگزار شد برچسبها ماسال تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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