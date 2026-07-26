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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۸

نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی نشان داد؛

پیشتازی رئیس جمهور برزیل مقابل نامزد مورد حمایت ترامپ

پیشتازی رئیس جمهور برزیل مقابل نامزد مورد حمایت ترامپ

نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در برزیل حاکی از پیشتازی رئیس جمهور کنونی این کشور مقابل گزینه مورد نظر ترامپ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه دتا فولیا بیانگر آن است که لولا داسیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل از سناتور فلاویو بولسونارو رقیب انتخاباتی خود و پسر رئیس جمهور سابق این کشور(گزینه مورد نظر ترامپ) جلوتر است.

بر اساس این گزارش، در حالی که ۷۰ روز به انتخابات ریاست جمهوری برزیل باقی مانده اما نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که داسیلوا ۴۰ درصد از آراء را از آن خود می کند و بولسونارو ۳۲ درصد از این آراء را به دست خواهد آورد.

در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود داسیلوا ۴۸ درصد از آراء و رقیبش ۴۳ درصد از آراء را کسب خواهند کرد.

پیشی گرفتن لولا دا سیلوا در این نظرسنجی در حالی رخ می‌دهد که اردوگاه بولسونارو با پیامدهای محکومیت رئیس جمهور سابق روبرو است. بولسونارو پس از محکومیت به توطئه کودتا به دنبال شکست در برابر لولا دا سیلوا در انتخابات ۲۰۲۲، به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم شده است.

کد مطلب 6899175

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
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      پاسخ
      اصطلاحا ميگن پلات توييست در سينما يعني غافلگيري : آقايي كه در تصوير مثلا ضد نامزد آمريكاست خودش با هموناست فقط اين ظاهر بعدا اجازه ي داشتن محبوبيت و انجام يك سري كار ها را ميدهد .

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