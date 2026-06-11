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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

برزیل از پذیرش سفیر و سرکنسول رژیم صهیونیستی خودداری کرد

برزیل از پذیرش سفیر و سرکنسول رژیم صهیونیستی خودداری کرد

دولت برزیل از پذیرش «گالی داگان» و «ویوین آیزن» به عنوان سفیر و سرکنسول رژیم صهیونیستی در برزیلیا و سائوپائولو خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت برزیل از پذیرش سفیر رژیم صهیونیستی در برازیلیا و همچنین سرکنسول این رژیم در سائوپائولو خودداری کرد.

بر اساس اعلام رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، اختلاف های دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و برزیل در حالی عمیق تر شده است که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل از تأیید انتصاب «گالی داگان» (Gali Dagan) به عنوان سفیر این رژیم در برزیل خودداری کرد.

همچنین بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، مقامات برزیلی اکنون از تأیید انتصاب «ویوین آیزن» (Vivian Eisen) به عنوان سرکنسول تل آویو در سائوپائولو، نامزدی که در ماه فوریه توسط کابینه رژیم اسرائیل تأیید شده بود نیز خودداری می‌کنند.

کد مطلب 6857055

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