به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاسلام الیوم، هدف از برگزاری این نشست بررسی اختلافات از منظر شریعت، علل وقوع اختلاف میان علماء، تفکیک دو واژه خلاف و اختلاف و تفاوت آنها، قوانین شریعت در تعامل با مخالفان، چگونگی تعامل با اختلافات در مسائل قدیم، خطابه های دینی در تعامل با اختلافات امروزی عنوان شده است.

شیخ سلیمان بن فهد عوده ناظر مؤسسه الاسلام الیوم در آستانه برگزاری این نشست با اشاره به اینکه بررسی اختلافات تفکری، علمی و سیاسی ضروری و حق شرعی به شمار می رود و تا زمانی که انسان می اندیشد، اختلاف آراء و اندیشه نیز وجود خواهد داشت، گفت: بشر به منظور ادامه حیات نیاز به تنوع و تعدد دارد و خداوند آن را قانونی برای زندگی قرار داده است .

وی گفت: جهت رفع اختلافات باید با عقلانیت، ذکاوت و هوش برخورد کنیم، این نشست فرصتی برای گفتگو و رفع برخی از این اختلافات را به شکل سازنده و مطلوب فراهم می کند .