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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۸

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی رفع ممنوعیت شد

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی رفع ممنوعیت شد

پس از ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی در اسفند سال گذشته، ۱۵ محصول رفع ممنوعیت شده و صادرات محصولاتی مانند کشمش بی‌دانه، چای سبز، توت فرنگی و گیاهان دارویی آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تامین امنیت غذایی در کشور وابسته به محصولات کشاورزی تولید داخل و واردات است. به گفته متولیان امر در وزارت جهاد کشاورزی سالانه ایران بیش از ۱۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی اعم از باغی، زراعی، دامی و... دارد. بخشی از این محصولات کامل برای تامین نیاز داخل بوده و بخشی نیز مازاد مصرف کشور باید صادر شود.اسفند سال گذشته با شروع دوباره جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، صادرات بیشتر محصولات کشاورزی ممنوع شد.

در ادامه با توجه به برآورد نیاز کشور و مازاد تولید تصمیم بر رفع این ممنوعیت گرفته شده است. به این ترتیب صادرات ۱۵ محصول کشاورزی مانند کشمش بی‌دانه، چای سبز، توت فرنگی، گیاهان دارویی و... آزاد شد.

هفته گذشته نیز حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرد، با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ موافقت شده و این مجوز را گام مثبتی در حوزه تولید دانست و تاکید کرد، این امر باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا امکان استفاده واقعی از ظرفیت‌های صادراتی کشور فراهم شود.

در ادامه جدول صادرات محصولات کشاورزی رفع ممنوعیت شده می‌آید.

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی رفع ممنوعیت شد

کد مطلب 6899283
فاطمه امیر احمدی

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