به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با حضور پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مسئولان تخصصی دو کشور، وبیناری برگزار شد.

در این نشست، از سوی دولت پاکستان مقاماتی از جمله قائم‌مقام وزیر امنیت غذایی، قائم‌مقام وزیر بازرگانی، معاون ویژه وزیر امنیت غذایی، هماهنگ‌کننده نخست‌وزیر در امور امنیت غذایی و کشاورزی، نماینده وزارت امور خارجه پاکستان و سایر مدیران مرتبط حضور داشتند.

همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و نماینده شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این نشست حاضر شدند و محورهای مختلف همکاری‌های دوجانبه در حوزه کشاورزی، تجارت کالاهای اساسی، مبادلات مالی، حمل‌ونقل، ترخیص کالا، تعرفه‌های تجاری، انتقال ارز و توسعه مراودات تجاری میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در حاشیه این جلسه گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از ظرفیت‌های مهم و مکملی در حوزه کشاورزی، تأمین کالاهای اساسی و مبادلات تجاری برخوردارند و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، افزایش حجم تجارت و پایداری زنجیره تأمین در دو کشور کمک کند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، توافق بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و طراحی کمیته فنی برای پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده بود. این کارگروه‌ها می‌توانند با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط دو کشور، مسائل فنی، تجاری، مالی، گمرکی، حمل‌ونقل و استانداردهای صادرات و واردات را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرده و مسیر رسیدن به توافقات عملیاتی را هموار کنند.

جعفری با اشاره به ضرورت تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو کشور تصریح کرد: در این نشست مقرر شد موضوع تدوین تفاهم‌نامه‌های همکاری، برنامه‌ریزی برای توافقات احتمالی و پیگیری طرح توسعه همکاری‌های دوجانبه کشاورزی و تجاری با جمهوری اسلامی پاکستان در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: جمع‌آوری، پالایش و تبادل اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت تولید، نیاز و ظرفیت‌های دو کشور در زمینه محصولاتی مانند برنج، گوشت قرمز، نهاده‌ها و سایر کالاهای اساسی، از جمله موضوعات مهمی است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و همکاری مؤثرتر میان ایران و پاکستان باشد.

وی همچنین موضوع حمل‌ونقل و تسهیل تردد کامیون‌های باری میان دو کشور را از الزامات توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: رفع موانع مرتبط با حمل‌ونقل، ترخیص کالا، تعرفه‌های تجاری، صدور و پذیرش گواهی‌های صادرات و واردات و نحوه انتقال ارز، از جمله موضوعاتی است که باید در کارگروه‌های تخصصی مشترک با جدیت دنبال شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پایان تاکید کرد: هدف اصلی از این گفتگوها، حرکت از مذاکرات کلی به سمت برنامه‌های اجرایی، تشکیل ساختارهای تخصصی مشترک و فراهم‌سازی زمینه توافقات عملیاتی میان دو کشور است؛ توافقاتی که می‌تواند در خدمت توسعه تجارت، پایداری زنجیره تأمین و تقویت امنیت غذایی ایران و پاکستان قرار گیرد.