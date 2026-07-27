به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات سیبزمینی تا پایان سال همچنان ممنوع است.
طبق این اطلاعیه، این تصمیم با توجه به افزایش مصرف سرانه سیبزمینی در کشور و ضرورت تأمین کافی این محصول در بازار داخلی اتخاذ شده و هدف از اجرای این محدودیت، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از کمبود عرضه و تأمین نیاز مصرفکنندگان است. همچنان تا پایان سال امکان صادرات سیبزمینی وجود نداشته و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای این تصمیم و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول در بازار هستند.
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