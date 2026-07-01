صادرات مدیریت شده محصولات کشاورزی قابل انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان و فعالان بخش خصوصی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این کارگروه ضمن اعلام گزارش هفتگی بازار کالاهای کشاورزی، مدیریت تامین و بازار شکر، صادرات مدیریت‌شده قند، گزارش اقدامات و برنامه‌های محصولات کنسروی و مدیریت تولید و بازار مرغ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صادرات محدود قند با حفظ ثبات قیمت‌ها قابل انجام است

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: با وجود شرایط فعلی کشور، صادرات قند به صورت محدود و مدیریت شده باید ادامه داشته باشد تا بازارهای هدف، به ویژه بازار کشورهای همسایه حفظ شود.

محمدرضا طلایی افزود: شرط اجرای این سیاست، مدیریت قیمت در بازار داخلی از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی است و تولیدکنندگان باید متعهد شوند قیمت قند از سطح فعلی افزایش پیدا نکند.

وی اظهار کرد: تامین قند کشور در اختیار کارخانه های داخلی است . حدود ۲۰ کارخانه این نیاز را پوشش می‌دهند. بنابراین انتظار می رود با همکاری این واحدها، ضمن حفظ بازار داخل، امکان صادرات محدود نیز محقق شود. طلایی با اشاره به بازارهای صادراتی قند گفت: مقصد اصلی صادرات عراق است و بخشی نیز به افغانستان صادر می شود.

صادرات مازاد تولید مرغ

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: بخشی از کاهش آمار جوجه‌ریزی نسبت به سال‌های گذشته ناشی از واقعی‌تر شدن آمارها پس از اصلاح نظام ارزی است. با حذف ارز ترجیحی، دیگر انگیزه‌ای برای ثبت آمارهای غیرواقعی وجود ندارد و آمارها به واقعیت نزدیک‌تر شده‌اند.

وی افزود: گوشت مرغ همچنان به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به سایر منابع پروتئینی، جایگاه خود را در سبد غذایی خانوار حفظ کرده و ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت مرغداری باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در خدمت توسعه صادرات نیز قرار گیرد.

فتحی با بیان اینکه تولید باید اندکی بیش از نیاز کشور برنامه‌ریزی شود، اظهار کرد: اگر نیاز کشور ۱۲۰ میلیون قطعه باشد، تولید حدود ۱۳۰ میلیون قطعه منطقی است، اما برای مازاد تولید باید از طریق خرید یا صادرات برنامه مشخصی وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

وی با تأکید بر حمایت از صادرات گفت: صادرات حداقل ۱۰ درصد مازاد تولید می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند، اما نحوه اجرا، انتخاب صادرکنندگان و بازارهای هدف نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق است تا ضمن حفظ بازارهای خارجی، آسیبی به بازار داخلی وارد نشود. فتحی همچنین با اشاره به بهبود وضعیت تأمین نهاده‌های دامی گفت: توافق‌های انجام‌شده موجب کاهش قیمت عرضه نهاده‌ها شده و این موضوع آثار مثبتی در بازار به همراه داشته است.