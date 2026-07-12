به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور با شعار صادرات مرغ و تلیسه در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی و بازارسازی در جهان به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه تبادل فناوری و اطلاعات فراهم می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه توانمندی‌ها برای مردم، مهمانان خارجی و مسئولان به نمایش گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به حمایت اتاق تعاون ایران، تصریح کرد: یکی از وظایف اتاق تعاون ایران حمایت از چنین رویدادهایی است. خوشبختانه، در صنعت دام و طیور شاید نزدیک به ۸۰ درصد تشکل‌های در قالب تعاونی و در بخش تعاون فعالیت دارند. همچنین انجمن کارفرمایی نیز مجوز خود را از اتاق تعاون ایران می‌گیرند.

عضو اتاق تعاون ایران اظهار کرد: در نمایشگاه امسال ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند؛ علاوه‌بر اینکه ۲۰ تشکل ملی هم فعالیت خواهد داشت.

قاسمی تاکید کرد: تلاش بر این است فعالان حوزه از مزرعه تا سفره در نمایشگاه حضور داشته باشد. نگاه نمایشگاه صنعت دام و طیور بیشتر نگاه تخصصی و حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳.۲ میلیون تن طیور در کشور تولید می‌شود که از این ظرفیت به طور کامل استفاده نمی‌شود. اگر از تمام ظرفیت بهره‌برداری شود ایران را می‌تواند به یکی از صادرکنندگان جهان حداقل در منطقه تبدیل کند.

وی افزود: در گوشت قرمز ایران نزدیک به ۹۰۰ هزار تن تولید می‌شود. اگر حمایت ویژه شود کشور در این حوزه هم می‌تواند صادرکننده باشد زیرا در حال حاضر در لبه خودکفایی قرار داریم.

قاسمی با اشاره به قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز ادامه داد: گران‌فروشی و گران بودن محصولات دو مقوله جدا است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت تمام شده تولید دام و طیور را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در دو جنگ تحمیلی اخیر و مشکلات اقتصادی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده دچار چالش شدند، گفت: برخی تولید کنندگان با زیان تولید دارند اما محصول با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد که ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع است. نمایشگاه فرصتی است که به این مقوله بیشتر پرداخته شود.

این عضو اتاق تعاون ایران در پایان گفت: برای راه‌یابی به بازارهای همسایه برنامه‌ریزی شده که امید است عملیاتی شود.