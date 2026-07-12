کارگروه امنیت غذایی با صادرات ۵ درصد گوشت مرغ موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور با شعار صادرات مرغ و تلیسه در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ ایران در این نشست با اشاره به شکلگیری شبکههای بزرگ در حوزه تشکلها در نمایشگاهها، گفت: هر نمایشگاه فرصتی برای عرضه محصولات و خدمات و البته ایجاد شبکه بزرگتر از تشکلها است که تولید مستمر و پیوسته را رقم بزند.
وی افزود: با وجود بزرگی صنعت دام و طیور، تولید در کشور پراکنده انجام میشود و با تبادل افکار و فناوری در بستر نمایشگاه تولید منسجم و پیوسته رقم میخورد.
وی با مثبت خواند حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: با وجود این حرکت مثبت در دولت اما روش اجرا انتقادهایی را به دنبال داشت که چالشهایی را به وجود آورد.
وی اظهار کرد: با توجه به آمار جوجهریزی و سرانه مصرف بخشی از تولید گوشت مرغ کشور مازاد بوده و فعلا کارگروه امنیت غذایی کشور مجوز صادرات ۵ درصد تولید این بخش که معادل ۱۰ هزار تن میشود را صادر کرده است.
این مسئول صنفی با بیان اینکه تمام این تمهیدات در راستای امنیت غذایی پایدار است، ادامه داد: یکی از اهداف دنبال شده در برگزاری نمایشگاه دام و طیور پایداری و تداوم تولید در این صنعت است.
نظر شما