رشد ۳۰ درصدی تولید چای در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در بازدید از انبارها و مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت و حمایت‌های استانداری گیلان از چایکاران در افزایش قیمت خرید تضمینی، تولید باکیفیت چای داخلی در کشور افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از طریق صندوق حمایت از توسعه چای و شرایط مساعد جوی، پیش‌بینی می‌شود تولید چای بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

به گفته جهانساز، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو به ترتیب ۷۲ و ۶۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی افزود: هم‌اکنون ثبات نسبی در بازار چای وجود دارد و ذخایر کافی نیز از چای ایرانی با توجه به در پیش بودن برداشت‌های بعدی برگ سبز چای، موجود است.

رئیس سازمان چای کشور اولویت اصلی سازمان چای را در شرایط کنونی، تامین بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوارها دانست.