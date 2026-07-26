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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران؛ محور بندرعباس–لار همچنان مسدود

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران؛ محور بندرعباس–لار همچنان مسدود

جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به پایتخت خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده حصارک، آزادراه ساوه–تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام و همچنین محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیرها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی جریان دارد.

وی همچنین از ادامه انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع‌آب–بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و انجام تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.

کد مطلب 6899286

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