سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجاوی در رابطه با حادثه پیش آمده افزود: این مینی‌بوس با ۲۸ سرنشین شامل زنان و کودکان در حال حرکت بود که متأسفانه بر اساس آخرین آمار، ۵ نفر از سرنشینان(همگی خانم) در صحنه حادثه جان باختند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه راننده مینی‌بوس بانویی متولد ۱۳۶۱ بوده است، گفت: این وسیله نقلیه در مسیر کوهسرخ به کاشمر، در مسیر شمال به جنوب و در محور کوهستانی دارای پیچ‌های متعدد و سرازیری در حال حرکت بود که از جاده خارج و به دره سقوط کرد.

سرهنگ محبی تصریح کرد: بر اساس گزارش اولیه کارشناسان پلیس راه و اظهارات راننده، علت اولیه وقوع این سانحه، نقص در سیستم ترمز و خالی کردن ترمز خودرو بوده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن تمامی ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به رانندگان به‌ویژه افرادی که قصد سفر به مناطق کوهستانی، ییلاقی و گردشگری را دارند، هشدار داد: در فصل سفرهای تابستانی و با افزایش تردد در جاده‌های کوهستانی و دارای شیب و پیچ‌های متعدد، اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز، پیش از آغاز سفر ضروری است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انجام بازدیدهای فنی پیش از سفر، پرهیز از سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز و توجه به شرایط مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث تلخ جاده‌ای دارد و می‌تواند از وقوع خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.