به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی عصر شنبه در جلسه مدیران شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی با خبرنگاران اظهار کرد: بیشترین علت وقوع تصادفات در محورهای استان، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و همچنین سرعت غیرمجاز است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، شمار متوفیان حوادث جاده‌ای خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش تلفات مربوط به شهرستان‌های بیرجند و نهبندان بوده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی توسعه باندهای دوم را از مهم‌ترین عوامل کاهش تصادفات در استان دانست و افزود: تجربه نشان داده است در محورهایی که باند دوم به بهره‌برداری رسیده، میزان حوادث به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ از این رو، تکمیل باندهای دوم باید بر اساس اولویت نقاط حادثه‌خیز انجام شود.

وی ادامه داد: گردنه آخوند شفیع در محور سربیشه-نهبندان، محور نهبندان-زابل و محور طبس-دیهوک از مهم‌ترین نقاط حادثه‌خیز استان هستند که رفع نواقص این مسیرها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات داشته باشد.

سرهنگ کاظمی با اشاره به تحلیل علل وقوع تصادفات گفت: حدود ۵۰ درصد تصادفات ناشی از واژگونی و خروج از مسیر، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده و ۸۳ درصد حوادث نیز در روشنایی روز رخ داده است.

وی همچنین از افزایش ۲۴ درصدی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و یادآور شد: توقیف سیستمی خودروهای دارای سرعت بحرانی ۸۴ درصد افزایش یافته و تاکنون ۶ هزار و ۳۲۵ دستگاه خودرو به دلیل ثبت سرعت‌های غیرمجاز مشمول این قانون شده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: خودروهایی که با سرعت بیش از ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کنند، بسته به میزان سرعت و سابقه تخلف، بین سه تا ۲۰ روز به صورت سیستمی توقیف می‌شوند و این طرح با هدف کاهش شدت تصادفات با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه جریمه به تنهایی بازدارنده نیست، اظهار کرد: بررسی سوابق رانندگان مقصر در تصادفات فوتی نشان می‌دهد بسیاری از آنان پیش از وقوع حادثه، سابقه متعدد تخلفات سرعت داشته‌اند؛ از این رو، برخورد قاطع با رانندگان پرخطر در دستور کار پلیس قرار دارد.