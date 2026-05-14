اجرای طرح «مهتاب» جهت مدیریت هوشمند کاهش تلفات انرژی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خدابنده اظهار کرد: اجرای طرح جهادی «مهتاب» با محوریت مدیریت هوشمند کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه برق در خراسان رضوی وارد فاز عملیاتی گسترده‌تری شد؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای اجرای این برنامه تاکنون ۱۰۴۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ اهداف اجرایی طرح «مهتاب» به واحدهای عملیاتی اظهار کرد: این طرح با رویکردی جهادی و مبتنی بر مدیریت هوشمند شبکه، کاهش تلفات غیرفنی، صیانت از حقوق مشترکان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در دستور کار قرار گرفته و اکنون در سراسر استان با شتاب در حال اجراست.

وی جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز، ساماندهی مشترکان با قرائت‌نشده‌های متوالی، تعویض کنتورهای معیوب، نصب کنتور برای مشترکان جدید، اصلاح و بهسازی شبکه‌های فرسوده و تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار را از مهم‌ترین محورهای اجرایی طرح مهتاب برشمرد.

خدابنده با تشریح اقدامات انجام‌شده تاکنون گفت: در حوزه جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، ۲۲۸ مورد شناسایی و رفع شده است. همچنین در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، ۱۰۴۶ دستگاه ماینر کشف و جمع‌آوری شده که نقش مهمی در کاهش بار تحمیلی به شبکه ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: در بخش ساماندهی مشترکان دارای سه دوره عدم قرائت، ۴۲۸۳ مشترک شناسایی شده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها در حال انجام است. همچنین ۲۴۲۸ مورد تست چاه‌های آب و پمپاژ آب کشاورزی با هدف پایش مصرف و جلوگیری از اضافه‌برداشت انرژی اجرا شده است.

وی با اشاره به تجهیز ۳۲ گروه تخصصی برای تست و بازرسی کنتورها و تجهیزات اندازه‌گیری افزود: تاکنون ۶ هزار و ۱۸۱ کنتور معیوب تعویض و ۸۴۱ کنتور برای مشترکان جدید نصب شده است که این اقدامات در بهبود دقت اندازه‌گیری و کاهش تلفات انرژی نقش تعیین‌کننده دارد.

خدابنده از اجرای گسترده طرح تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار خبر داد و گفت: در این بخش، ۱۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه اجرا شده که علاوه بر کاهش تلفات فنی، موجب افزایش ایمنی، کاهش سرقت انرژی و ارتقای پایداری شبکه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین از نصب ۲۴.۴ مگاوار خازن به‌منظور بهبود ضریب توان فیدرها خبر داد و افزود: نصب چهار دستگاه شمارشگر نیز در راستای پایش دقیق‌تر شاخص‌های بهره‌برداری انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مهتاب بخشی از برنامه‌های ملی صنعت برق برای مدیریت هوشمند شبکه توزیع است، تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده علاوه بر کاهش تلفات انرژی، در جلوگیری از رشد بی‌رویه بار، مدیریت بهینه مصرف و افزایش قابلیت اطمینان شبکه به‌ویژه در دوره اوج بار تابستان نقش بسزایی خواهد داشت.

خدابنده ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای منسجم این طرح و همراهی مشترکان، شاهد بهبود مستمر شاخص‌های عملکردی شبکه توزیع برق در سطح استان باشیم.