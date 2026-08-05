به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری، اظهار کرد: در حال حاضر موضوع انرژی و برق به یک مسئله اساسی کشور تبدیل شده و از حدود یک ماه قبل با اعمال اقداماتی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: شورای امنیت کشور به خاطر اهمیت رفاه و آسایش مردم به تمام شوراهای تأمین استانها و البته استانداران به عنوان رؤسای شوراهای تأمین، تکلیف کرده تا وضعیت انرژی استانها به دقت و بر اساس سنجیدن شرایط واقعی استانها بررسی شود.
وی گفت: به عنوان دبیر این شورا از چند مرکز، از جمله مراکز دیسپاچینگ برق و آب و اتاق وضعیت و مانیتورینگ انرژی چند مجموعه به عنوان مهمترین مراکز دادههای انرژی استان بازدید کرده و با متولیان گفتوگو کردم. چند نشست علمی با صاحبنظران و کارشناسان برق استان و مدیران عامل برق منطقه خراسان و مشهد نیز ترتیب دادیم و با آنان گفتوگو شد و با ارائه برخی تذکرها از عزیزان زحمتکش حوزه برق و انرژی خواستیم دقت بیشتری در مدیریت انرژی اعمال کنند.
شمقدری ادامه داد: ۳۸ درصد برق خراسان رضوی در حوزه کشاورزی، ۲۷ درصد در حوزه خانگی، ۱۷ درصد در حوزه صنعت، ۸ درصد در حوزه تجاری، ۵ درصد در مصارف اداری و عمومی و حدود ۵ درصد نیز در سایر موارد مصرف میشود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه روشنایی معابر ۲ درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده است، گفت: با وجود سهم اندک ۲ درصدی برق معابر، چرا روشنایی معابر را یکی در میان قطع میکنید که هم زیبایی و هم امنیت شهر مخدوش شود؟ از جمله این موضوعات را به دوستان شرکت برق متذکر شدیم تا بر اساس دادههای واقعی نسخه بپیچند. خاموشیها باید منطق کارشناسی داشته باشد و مدیریت برق نیز باید مطابق آن اعمال شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل شورای امنیت برای پایداری انرژی در سه حوزه «خانگی، صنعت و تجاری» به صورت خاص توجه دارد که ۲ مورد از اینها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است، لذا موارد ذکرشده برای مدیریت استان و شورای تأمین مهم است.
شمقدری بر لزوم اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر یافتههای علمی در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: یک شرکت دانشبنیان در استان پمپ آب کشاورزی تولید میکند که حداقل ۴۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی دارد، حال اگر این پمپ روی موتوربرقهای کشاورزی استان نصب شود، صرفهجویی ۴۰ درصدی یادشده در ابعاد استانی، میتواند تقریباً نیاز بخش صنعت به برق را پوشش دهد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر را یک اولویت در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: اخیراً یک سرمایهگذار توانمند اعلام کرده بود برای احداث نیروگاه ۹ مگاواتی درخواست داده، اما به او اعلام کردهاند فعلاً مجوز احداث نیروگاه سه مگاواتی میدهند. از طرفی، در آغاز ساخت همان نیروگاه نیز گفتهاند باید ۱۷ استعلام از دستگاههای مختلف بگیرد.
وی با بیان اینکه باید تابوی بوروکراسی اداری در استان شکسته شود، ادامه داد: اخذ ۱۷ استعلام برای یک سرمایهگذار در حوزه مهم انرژی به چه معناست؟ باید راههای میانبُر، روانکننده و تسهیلگرانه برای سرمایهگذاران ارائه و از آنها پشتیبانی شود.
شمقدری گفت: مطابق قانون، اگر دستگاهی در مدت مثلاً ۲ هفته به استعلامها پاسخ ندهد، پاسخ دستگاه به استعلام مربوطه مثبت تلقی میشود، اما متأسفانه این قانون در عمل به اجرا درنمیآید و اعمال نمیشود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در حوزه مصرف برق رمزارزها نیز اظهار کرد: نرمافزاری توسط نخبگان جوان تولید شده که میتواند مطابق الگوی خاص مصرف برق دستگاه استخراج رمزارز، محل ماینرها را با احتمال ۹۰ درصد شناسایی کند؛ از این رو شایسته است در این حوزه نیز از تواناییهای فناورانه استفاده شود.
وی ادامه داد: در نهایت شورای تأمین خراسان رضوی مصوب کرده است که ستاد انرژی استان تا پایان مردادماه برنامه مدیریتی جامعنگر خود را برای پایداری انرژی، برق، آب و گاز به شورا ارائه دهد.
نظر شما