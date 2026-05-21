۲ مزرعه بزرگ استخراج غیرقانونی رمزارز در مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی بیاتیقلهزو اظهار کرد: در پی نظارتهای هوشمند و با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی ۲ مزرعه استخراج رمز ارز ( ماینر ) در اقدامی مشترک توسط بازرسان ادارهکل صمت، نمایندگان نیروی انتظامی خراسان رضوی و شرکت توزیع برق مشهد شناسایی و کشف شد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در بازرسی از یک منزل ویلایی ۱۷ دستگاه ماینر نسل جدید کشف شد که با استفاده از سایلنتباکس برای کاهش صدا، بهصورت حرفهای و پنهان جاسازی شده بودند. ارزش تقریبی این تعداد دستگاه بیش از ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: همچنین در بازرسی از یک منزل ویلایی دیگر تعداد ۱۲ دستگاه استخراج رمز ( ماینر ) ارز به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.
به گفته بیاتی قله زو، مجموع دستگاههای کشفشده ۳۹ دستگاه به ارزش ۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال بوده و این تجهیزات به ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین پرونده تخلف برای صاحبان این مراکز تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی با تأکید بر غیرقانونی بودن استفاده از تعرفههای یارانهای برق برای استخراج رمز ارز گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه برق و افزایش احتمال خاموشیها، موجب افت کیفیت برق و آسیب به وسایل برقی همسایگان نیز میشود.
بیاتی قله زو افزود: همچنین استفاده غیرمجاز از انشعاب برق خطر بروز آتشسوزیهای گسترده را افزایش میدهد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تشدید نظارتها بر استخراج غیرمجاز رمز ارزها در شرایط ناترازی انرژی کشور گفت: اجرای ضوابط تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای این گروه کالایی با جدیت دنبال میشود.
