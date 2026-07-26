شرایط صدور سند مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی تشریح شد

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مقررات تحدید حدود و صدور سند مالکیت اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی اظهار کرد: اگر ملک مجهول‌المالک ثبتی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارع صاحب نسق واگذار شده باشد، حصه متصرفی زارع بدون انتشار آگهی‌های نوبتی تحدید حدود شده و سند مالکیت آن به نام کشاورز صادر می‌شود.

وی افزود: تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی، فقط با انتشار آگهی الصاقی و پس از استعلام از اداره امور اراضی محل انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام عملیات تحدید حدود نخواهد بود و در این صورت، تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.

قویدل تصریح کرد: مدت اعتراض به حدود، اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود.