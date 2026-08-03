«طلق» در سند مالکیت به چه معناست؟

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسش برخی شهروندان درباره درج عبارت «طلق» در اسناد مالکیت حدنگار یا تک‌برگ، اظهار کرد: در اسناد مالکیت حدنگار، وضعیت خاص که از مشخصات ملک محسوب می‌شود، در قسمت میانی سند مالکیت درج می‌شود.

وی افزود: «طِلق» در لغت به معنای آزاد، رها و خالص آمده و در اصطلاح ثبتی به ملکی گفته می‌شود که مالک آن می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد؛ از جمله فروش، رهن، هبه، صلح، اجاره و سایر اقدامات قانونی.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: درج عبارت «طلق» در وضعیت خاص سند مالکیت به این معناست که ملک، وقف یا دولتی نیست و مالک می‌تواند مطابق قانون نسبت به هرگونه تصرف یا معامله درباره آن اقدام کند.

قویدل خاطرنشان کرد: چنانچه مطابق مندرجات پشت سند مالکیت یا در نتیجه استعلام از اداره ثبت مشخص شود که ملک طلق در رهن، بازداشت یا توقیف قرار دارد، انجام هرگونه معامله نسبت به آن منوط به رفع بازداشت یا اخذ موافقت مرتهن (شخصی که ملک در رهن وی قرار دارد) خواهد بود.