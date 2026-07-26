تشریح دو اولویت سازمان غذا و دارو؛ از نظارت کارآمد تا اصلاح فرآیندها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با اشاره به شرایط ویژه کشور، گفت: امروز که کشور همزمان با جنگ و تحریم‌های ظالمانه مواجه است، مسئولیت سازمان غذا و دارو در تأمین نیازهای مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک سنگین‌تر از گذشته است و همه مدیران و کارکنان باید با تمام توان برای تحقق این مأموریت تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی متخصص و متعهد آن است، افزود: موفقیت در تأمین نیازهای حوزه سلامت مرهون تلاش شبانه‌روزی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان است.

حبیبی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان غذا و دارو، بر اهمیت استقرار نظام‌های نظارتی کارآمد و اصلاح مستمر فرآیندها تأکید کرد و گفت: نظارت مؤثر، شناسایی به‌ موقع نقاط قابل بهبود و ارتقای سلامت اداری، از ارکان اصلی افزایش بهره‌وری و اعتماد عمومی است.

وی جایگاه بازرسی و حراست را در همین چارچوب ارزیابی کرد و افزود: این واحدها با رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی، ضمن رصد فرآیندها، باید یافته‌های خود را برای بهبود عملکرد به مدیران مربوطه منعکس کنند تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، رعایت محرمانگی، حفظ حقوق افراد و اجرای دقیق ضوابط قانونی و حرفه‌ای را از مهم‌ترین اصول رسیدگی به گزارش‌ها و موضوعات نظارتی دانست و گفت: رسیدگی‌ها باید با دقت، انصاف و بر پایه مستندات انجام شود تا ضمن حفظ حقوق افراد، روند خدمت‌رسانی نیز بدون وقفه ادامه یابد.

وی همچنین بر هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، نظارتی و حقوقی سازمان تأکید و تصریح کرد: انجام وظایف هر یک از واحدها در چارچوب مسئولیت‌های قانونی، موجب انسجام بیشتر، افزایش کارآمدی و ارتقای سلامت اداری در سازمان خواهد شد.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه‌های مختلف سازمان غذاودارو، اظهار داشت: همکاری همه بخش‌ها در تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی، اصلاح فرآیندها و ارتقای سلامت اداری، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و تحقق مأموریت‌های سازمان غذا و دارو خواهد بود.