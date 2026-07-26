به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها از افزایش سه برابری پرداخت اعتبارات نقدی ماهانه پروژههای بیمارستانی لرستان خبر داد.
وی با اشاره به پیگیریهای متعدد انجام شده از دفتر فنی وزارت بهداشت با هماهنگی سازمان برنامهوبودجه، عنوان کرد: به یاری خدا توانستیم اعتبارات پرداختی ماهانه سه پروژه بیمارستانی استان بهصورت نقدی را هر کدام به میزان سه برابر افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: این اعتبارات بهصورت ماهانه از طرف وزارت بهداشت تا پایان سال در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
امیری با تأکید بر این که این سه پروژه از مهمترین مطالبات مردم استان هستند، تصریح کرد: با افزایش اعتبارات پرداختی ماهانه که موفق به انجام آن شدیم، امید ما برای سرعتبخشیدن کار و تکمیل هر چه زودتر این پروژهها در موعدی که انتظار داریم، بیشتر شد.
وی اظهار کرد: علاوه بر این افزایش، پیگیر دریافت سهم این سه پروژه از محل اوراق بهادار و همچنین مصوبات سفر رئیسجمهور به استان لرستان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: سه پروژهٔ بیمارستان نیایش خرمآباد، رازی کوهدشت و گهر دورود مهمترین پروژههای حوزه سلامت استان هستند که تا کنون به ترتیب ۷۴، ۶۲ و ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
نظر شما