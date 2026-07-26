توزیع ۹۱۰ هزار گذرنامه زیارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریف زاده، با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های پستی برای ایام پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: از دوم مرداد، ۴۰ نفر از همکاران شرکت ملی پست در پایگاه‌های تعیین‌شده مستقر شدند و هم‌اکنون همراه با سایر نهادها در خاک عراق و مسیرهای منتهی به کربلا مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم پست در این ایام، گره‌گشایی از مشکلات زائران است، افزود: بر اساس گزارش‌های مستمر، همکاران ما به ویژه در زمینه پیدا کردن اسناد و مدارک مفقودشده زائران، نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند و مانع از به وجود آمدن مشکل برای آن‌ها می‌شوند.

شریف زاده با اشاره به تعهد شرکت ملی پست برای تسریع در روند صدور گذرنامه‌ها، تصریح کرد: ما به زائران عزیز اعلام کردیم که روند صدور و ارسال گذرنامه در پایانه تهران حداکثر ۲۴ ساعت و در سایر شهرها از ۷۲ ساعت تجاوز نخواهد کرد؛ خوشبختانه تا امروز هیچ‌گونه تأخیری در این زمینه نداشته‌ایم.

وی در خصوص هماهنگی با اداره صدور گذرنامه گفت: چندین تیم از همکاران ما به صورت شبانه‌روزی در اداره صدور گذرنامه مستقر شده‌اند و به محض چاپ، گذرنامه‌ها تحویل آن‌ها می‌شود. این اسناد به مرکز تنظیم مبادلات شرکت ملی پست ارسال و از آنجا به صورت سریع به دست زائران در سراسر کشور می‌رسد.

شریف زاده، در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به آخرین آمار ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: تا کنون ۹۱۰ هزار گذرنامه زیارتی عادی توزیع شده و این روند به صورت مستمر در حال انجام است.