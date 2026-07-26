۱۶۷ سفر اتوبوسی برای انتقال زائران اربعین گلستان به مهران

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی (ع) تا پایان روز گذشته، چهار هزار و ۹۶۵ زائر گلستانی در قالب ۱۶۷ سفر اتوبوسی از استان به مرز مهران اعزام شدهاند.
وی با بیان اینکه روند اعزام زائران تا پایان اجرای طرح اربعین ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به افزایش تدریجی تقاضا، در صورت نیاز، ناوگان حملونقل عمومی استان تقویت شده و اتوبوسهای بیشتری برای خدماترسانی به زائران اختصاص خواهد یافت تا جابهجایی آنان بدون وقفه و با نظم مطلوب انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به آمادگی کامل مجموعه حملونقل استان برای اجرای این مأموریت گفت: تمامی بخشهای مرتبط در ادارهکل راهداری، شرکتهای حملونقل و صنوف فعال این حوزه در حالت آمادهباش قرار دارند و امکانات و نیروهای مورد نیاز در ستاد و پایانههای مسافربری گرگان و گنبدکاووس برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.
رئیس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین گلستان ادامه داد: علاوه بر ناوگان جادهای، ظرفیتهای حملونقل هوایی و ریلی استان نیز از ششم مردادماه با نرخهای مصوب فعالتر خواهد شد تا زائران بتوانند از شیوههای متنوع حملونقل برای سفر اربعین استفاده کنند.
مصدقی با تأکید بر اهمیت هماهنگی و مدیریت دقیق اجرای طرح اربعین، مستندسازی اقدامات، فضاسازی مناسب، برگزاری مستمر جلسات هماهنگی، پیگیری مصوبات و ثبت و جمعبندی آمارهای اجرایی را از مهمترین اولویتهای کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعه حملونقل استان، خدماترسانی به زائران اربعین حسینی (ع) تا پایان اجرای طرح با نظم، ایمنی و کیفیت مطلوب ارائه دهیم.
نظر شما