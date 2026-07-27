یگانه: سه زائر بیمار از مرز منذریه عراق به خسروی منتقل شدند

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر مستقر در مرز بین‌المللی خسروی در شبانه‌روز گذشته سه عملیات انتقال زائران بیمار را انجام دادند و امدادگران این جمعیت همچنان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به زائران اربعین حسینی قرار دارند.

وی افزود: در این مدت تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در سه مأموریت جداگانه، سه زائر بیمار را پس از تحویل در نقطه صفر مرزی و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به درمانگاه ثارالله خسروی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این عملیات‌ها گفت: در نخستین مأموریت، پس از اعلام کد درمان از سوی اورژانس عراق مبنی بر سکته مغزی یک مرد ۵۶ ساله، تیم عملیاتی واکنش سریع هلال‌احمر مستقر در مرز خسروی بلافاصله به نقطه صفر مرزی اعزام شد.

یگانه ادامه داد: این بیمار پس از تحویل از عوامل درمانی کشور عراق، تحت مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی امدادگران قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به درمانگاه ثارالله خسروی انتقال یافت.

وی خاطرنشان کرد: در دومین عملیات نیز پس از اعلام تیم درمان اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه مستقر در مرز منذریه عراق مبنی بر نیاز به انتقال یک زائر ۴۵ ساله با درد شکمی و علائم مشکوک به آپاندیسیت، تیم واکنش سریع به نقطه صفر مرزی اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این زائر پس از تحویل از تیم درمان اضطراری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر، برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی به درمانگاه ثارالله خسروی منتقل شد.

یگانه با اشاره به سومین مأموریت امدادی انجام شده، گفت: در این عملیات نیز پس از اعلام اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه مبنی بر مصدومیت یک بانوی ۶۲ ساله در مرز منذریه و درخواست انتقال وی به داخل کشور، تیم واکنش سریع هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شد.

وی افزود: این زائر پس از انتقال از نقطه صفر مرزی به داخل کشور، برای ادامه روند درمان به درمانگاه ثارالله خسروی منتقل شد و خدمات لازم را دریافت کرد.

آمادگی کامل هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در مرز خسروی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی این جمعیت در مرز خسروی اظهار کرد: تیم‌های تخصصی امدادی، درمانی و عملیاتی هلال‌احمر در این مرز مستقر هستند و خدمات مورد نیاز زائران به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

یگانه ادامه داد: تمامی عملیات‌های امدادی با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) و در تعامل با دستگاه‌های امدادی و درمانی دو کشور انجام می‌شود تا زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه انتقال بیماران تنها بخشی از مأموریت‌های هلال‌احمر در ایام اربعین است، گفت: همزمان خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه، خدمات درمانی، حمایت‌های امدادی، پشتیبانی و آموزش‌های لازم توسط امدادگران، نجاتگران، اعضای داوطلب، جوانان و تیم‌های تخصصی واکنش سریع و درمان اضطراری در دو سوی مرز خسروی و منذریه ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و داوطلبان این جمعیت تأکید کرد: هدف هلال‌احمر ارائه خدمات سریع، ایمن و باکیفیت به زائران اربعین حسینی و افزایش آمادگی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی در مرز بین‌المللی خسروی است و تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به کار گرفته شده است.