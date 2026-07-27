امام جمعه قم: نماز جمعه کانون وحدت و انسجام جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه و دستگاههای خدمترسان که امروز دوشنبه همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، بر اهمیت جایگاه نماز جمعه در حیات دینی و اجتماعی جامعه اسلامی تأکید کرد.
امام جمعه قم اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین جلوههای وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی است و حضور هفتگی مؤمنان در این اجتماع عبادی، تصویری روشن از انسجام و همدلی مردم را به نمایش میگذارد.
وی افزود: نماز جمعه قلب فرهنگی و عبادی هر شهر به شمار میرود و صفوف بههمپیوسته نمازگزاران، نماد اتحاد و همبستگی اجتماعی است که در پرتو آن، روح و جان مؤمنان نیز از برکات این فریضه الهی بهرهمند میشود.
امام جمعه قم با اشاره به جایگاه ویژه خطبههای نماز جمعه گفت: خطبهها صرفاً یک سخنرانی یا گردهمایی سیاسی نیست بلکه بخشی از نماز و دارای حکم شرعی است و از همین رو، خطیب جمعه با تبیین معارف دینی، مباحث اعتقادی و مسائل روز جامعه، رسالت هدایتگری خود را انجام میدهد.
خطبههای نماز جمعه بخشی از این فریضه الهی است
آیت الله سعیدی ادامه داد: فرهنگ نماز جمعه فرهنگی جامع و فراگیر است که در آن ابعاد عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار میگیرد و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر تقویت انسجام و همگرایی جامعه اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای نماز جمعه میتواند زمینهساز تقویت همدلی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه باشد و این فریضه الهی همچنان نقش اثرگذار خود را در عرصههای مختلف حفظ کرده است.
در ادامه این نشست، مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم نیز با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی در برگزاری نماز جمعه، از همکاری مستمر خادمان و دستگاههای اجرایی در برگزاری این آیین عبادی سیاسی خبر داد.
حجتالاسلام علی مهدیزاده گفت: هر هفته حدود ۵۰۰ خادم در روند برگزاری نماز جمعه مشارکت دارند که از این تعداد، ۱۵۰ نفر از خواهران، ۱۰۰ نفر خادمیار رضوی و ۲۵۰ نفر نیز خادمیاران دانشآموزی هستند.
برگزاری نماز جمعه با مشارکت گسترده نیروهای مردمی انجام میشود
وی افزود: دستگاههای اجرایی، خدماتی و رسانهای استان نیز هر هفته با حضور فعال خود در محل برگزاری نماز جمعه، بستر لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این اجتماع عبادی و سیاسی را فراهم میکنند.
مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم بیان کرد: همراهی مجموعههای مختلف اجرایی و خدماترسان در کنار حضور نیروهای مردمی، نقش مهمی در ساماندهی و برگزاری منظم نماز جمعه ایفا میکند و این همکاری، پشتوانهای برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به نمازگزاران است.
در پایان این مراسم، از جمعی از خادمان افتخاری، مدیران رسانهای و مسئولان دستگاههای اجرایی و خدماترسان که در برگزاری نماز جمعه نقشآفرینی کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر جایگاه راهبردی نماز جمعه در تحکیم وحدت و انسجام جامعه اسلامی، این آیین عبادی سیاسی را قلب فرهنگی و معنوی شهر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه و دستگاههای خدمترسان که امروز دوشنبه همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، بر اهمیت جایگاه نماز جمعه در حیات دینی و اجتماعی جامعه اسلامی تأکید کرد.
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