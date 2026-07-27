اربعین بستری برای تقویت وحدت و بصیرت در برابر جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای کردستان، اظهار کرد: استان کردستان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد مجاهدت و فداکاری شخصیت‌های برجسته‌ای بوده که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

وی با اشاره به جایگاه روحانیون و ائمه جمعه شهید کردستان افزود: ۵۴ شهید روحانی و امام جمعه استان، از طلایه‌داران عرصه دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب بودند که با تأسی از مکتب عاشورا، در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کردند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با گرامیداشت یاد ائمه جمعه و علمای فقید استان، از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام، ماموستا برهان عالی، امام جمعه فقید سنندج و بانه و ماموستا حسینی، عنوان کرد: این بزرگان سال‌ها در مسیر روشنگری، بصیرت‌افزایی و هدایت جامعه اسلامی تلاش کردند و نام آنان در تاریخ مجاهدت‌های مردم کردستان ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه جهاد و مجاهدت روح حاکم بر بسیاری از تحولات و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی است، گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف دفاعی، علمی و فناوری به جایگاهی رسیده که می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کند، نتیجه روحیه جهادی و اعتماد به توان داخلی است.

توکلی ادامه داد: جهاد تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید با همین نگاه حرکت کرد و هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، وظیفه خود را در مسیر پیشرفت کشور و تحقق اهداف انقلاب اسلامی به‌درستی انجام دهد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی تصریح کرد: همان‌گونه که در حوزه دفاعی با تکیه بر توان داخلی توانسته‌ایم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کنیم، در حوزه اقتصاد نیز باید با برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح منابع، حمایت از تولید و تقویت زیرساخت‌ها مسیر توسعه پایدار را دنبال کنیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی حاصل سال‌ها مجاهدت و تلاش است، بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته همواره به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی بوده‌اند، اما ایستادگی ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح موجب شده است معادلات و محاسبات آنان بارها با شکست مواجه شود.

حجت‌الاسلام توکلی افزود: امنیت و استقلال کشور بدون قدرت و آمادگی دفاعی پایدار نخواهد بود و حفظ این اقتدار نیازمند استمرار روحیه جهادی و تلاش همه بخش‌های جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اربعین حسینی پرداخت و اظهار کرد: اربعین تنها یک مراسم مذهبی و نمادین نیست، بلکه دارای ابعاد گسترده معرفتی، فرهنگی و بین‌المللی است و امروز به حرکتی جهانی تبدیل شده که انسان‌هایی با ملیت‌ها و مذاهب مختلف را گرد محور حقیقت و آزادگی گرد هم می‌آورد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: اربعین نماد زنده نگه داشتن حقیقت و استمرار راه امام حسین (ع) است و اگر جامعه اسلامی می‌خواهد در مسیر حق و حقیقت حرکت کند، باید از ظرفیت عظیم این حرکت برای تقویت وحدت، همدلی و بصیرت بهره بگیرد.

وی با اشاره به حضور پیروان ادیان و مذاهب مختلف در راهپیمایی اربعین گفت: این اجتماع بزرگ نشان داده است که پیام امام حسین (ع) محدود به یک قوم، ملت یا مذهب نیست، بلکه آزادی‌خواهان و حقیقت‌طلبان جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

حجت‌الاسلام توکلی با بیان اینکه اربعین امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند فرصتی برای تبیین مفاهیم مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با جریان‌های استکباری و صهیونیستی باشد و لازم است از این ظرفیت برای انتقال پیام حق‌طلبی به نسل جوان استفاده شود.

وی، یکی از پیام‌های مهم اربعین را وحدت و همدلی ملت‌ها عنوان کرد و افزود: فرهنگ اربعین باید از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته و به الگویی برای زندگی اجتماعی تبدیل شود؛ چراکه این فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز تقویت برادری، انسجام و همبستگی میان ملت‌ها باشد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به شرایط کنونی و جنگ ترکیبی دشمن تصریح کرد: امروز دشمن علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، در عرصه شناختی نیز به دنبال ایجاد اختلاف و چنددستگی میان مردم و مسئولان است و در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام ملی یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام توکلی ادامه داد: جامعه باید با افزایش بصیرت و آگاهی، اجازه ندهد دشمن میان مردم، مسئولان و نهادهای مختلف شکاف ایجاد کند؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان ملت ایران با انسجام و وحدت در میدان حضور داشته، توطئه‌های دشمنان ناکام مانده است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی و معرفتی اربعین گفت: پیام اصلی این حرکت بزرگ، بیداری انسان‌ها و مقابله با جهل و تحریف حقیقت است و امروز نیز در شرایط جنگ شناختی، باید با تقویت آگاهی عمومی و تبیین درست واقعیت‌ها، اجازه ندهیم روایت‌های تحریف‌شده دشمن بر افکار عمومی اثر بگذارد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: راه مقابله با استکبار و رژیم صهیونیستی، حفظ روحیه مقاومت، افزایش قدرت بازدارندگی، تقویت انسجام داخلی و حرکت در مسیر جهاد و مجاهدت است و ملت ایران با تکیه بر همین مؤلفه‌ها، مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه خواهد داد.