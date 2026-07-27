https://mehrnews.com/x3cGjD ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6901190 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد اراک- در این ویدئو طنین انداز شدن فریاد بیعت مردم اراک با ولایت فقیه در صد و چهل و نهمین شب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6901190 کپی شد مطالب مرتبط دری: پنجم مرداد نماد ایستادگی مردم اراک و شکست منافقین است صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید خونخواهی لنگرودی ها به شب صد و چهل و نهم رسید حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن برچسبها اراک تجمع مردمی ولایت فقیه
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