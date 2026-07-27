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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد

فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد

اراک- در این ویدئو طنین انداز شدن فریاد بیعت مردم اراک با ولایت فقیه در صد و چهل و نهمین شب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6901190

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