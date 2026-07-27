به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه دینامو ماخاچ‌ قلعه روسیه در نظر دارد برای تقویت خط میانی خود، «یگور اسملوف» هافبک دینامو مسکو را به خدمت بگیرد.

رسانه «rusfootball» روسیه در این رابطه نوشت: این باشگاه اسملوف را به‌عنوان گزینه جایگزین محمدجواد حسین نژاد که احتمال جدایی‌اش از تیم وجود دارد، زیر نظر گرفته است. مسئولان دینامو ماخاچ‌ قلعه آماده هستند برای جذب این بازیکن مبلغی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون روبل (واحد پول روسیه) پرداخت کنند.

اسملوف محصول آکادمی دینامو مسکو است. این هافبک هجومی ۲۱ ساله فصل گذشته به‌صورت قرضی برای پاری نیژنی نووگورود بازی کرد و در ۱۸ مسابقه لیگ برتر روسیه به میدان رفت و موفق شد دو تأثیرگذاری مستقیم (گل یا پاس گل) داشته باشد.

لازم به ذکر است که پیش از این شامیل گازیزوف مدیرعامل دینامو ماخاچ قلعه اعلام کرده بود که حسین نژاد با سه پیشنهاد خارجی مواجه شده اما هنوز مدیران این باشگاه تصمیم نهایی نگرفته اند.