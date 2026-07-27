به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز برنامهریزیها برای سالتحصیلی جدید اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ جلسه برگزار و حدود ۸۰ برنامه عملیاتی طراحی شده است. امسال نیز همانند دو سال گذشته، سال تحصیلی با آرامش، نشاط و کمترین دغدغه بهصورت حضوری در تمام مدارس کشور آغاز می شود.
جبران افت کیفیت آموزشی ناشی از تعطیلیها
وی با تأکید بر اینکه آموزش مجازی هرگز جایگزین آموزش حضوری نمیشود، افزود: بهدلیل تعطیلیهای ناشی از رویدادهای نیمه دوم سال گذشته، با افت کیفیت آموزشی مواجه بودیم. برای جبران این وضعیت، دو طرح پیشبینی شده است: طرح «حامی» برای دانشآموزان ابتدایی و طرح «تقویت و جبران افت آموزشی» برای مقاطع متوسطه اول و دوم که پس از امتحانات نهایی اجرا خواهد شد.
تغییر الگوی هوشمندسازی مدارس
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه تعریف هوشمندسازی مدارس متحول شده است، گفت: الگوی جدیدی شامل تختههای هوشمند مجهز به اینترنت، شبکههای تعاملی، نرمافزارهای هوش مصنوعی و آزمایشگاههای الکترونیکی طراحی شده است.
کاظمی ادامه داد: ۵۰۰۰ تخته هوشمند وارد کشور شده و هدفگذاری برای تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس انجام شده است. از این تعداد، ۵۰۰۰ کلاس با همکاری اتحادیه پتروشیمی و ۵۰۰۰ کلاس نیز با مشارکت بنیاد مستضعفان تجهیز خواهد شد.
پیگیری وضعیت کد استخدامی معلمان مهرآفرین
کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره کد استخدامی معلمان مهرآفرین گفت: این موضوع در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد و اطلاعات لازم ارائه شده است. و ابراز امیدواری کرد که با رفع این مشکل، زمینه تبدیل وضعیت معلمان فراهم شود.
کمبود نیروی انسانی، مسئلهای مزمن
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به سابقه ۳۵ ساله معلمی خود، کمبود نیروی انسانی را یک مسئله مزمن و طبیعی دانست و گفت: بهطور استاندارد، بین ۱۳ تا ۱۵ درصد کمبود نیرو داریم که از طریق استخدام، استمرار خدمت بازنشستگان (با استقبال ۶۰ درصدی آنها) و استفاده از نیروهای حقالتدریس جبران میشود.
توسعه دانشگاه فرهنگیان با اعتبار ۳ همتی
کاظمی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان یکی از زیرساختهای اساسی آموزشوپرورش است وبا اشاره به رشد چشمگیر آن گفت و ب ورودی سالانه ۳۰ هزار نفری این دانشگاه و وجود ۳۲ دانشگاه استانی مستقل، گفت: اعتبارات عمرانی دانشگاه فرهنگیان در سال جاری حدود ۳ همت، پیشبینی شده که میتواند پروژههای نیمهتمام را به سرانجام برساند. وی از استانداران بهعنوان روسای هیئت امنای استانی نیز برای حمایت از این حوزه قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان یکی از زیرساختهای بنیادین آموزشوپرورش است، به رشد چشمگیر این نهاد اشاره کرد و گفت: ظرفیت پذیرش سالانه این دانشگاه ۳۰ هزار نفر است و ۳۲ دانشگاه استانی مستقل در سراسر کشور فعالیت میکنند. وی افزود: اعتبارات عمرانی دانشگاه فرهنگیان در سال جاری حدود ۳ همت (سه هزار میلیارد تومان) برآورد شده که میتواند پروژههای نیمهتمام را به سرانجام برساند.
نظر شما