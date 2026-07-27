به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانیپیس از ظهر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با موضوع «مهمانی امت احمد» اظهار کرد: یکی از ابتکارات ماندگار امام خمینی (ره) تبدیل فاصله میان دو روایت از میلاد پیامبر اکرم (ص) به محور همگرایی مسلمانان و شکل‌گیری هفته وحدت بود.

وی افزود: تلاش ما این است که برنامه «مهمانی امت احمد» از قالب نشست‌های صرفاً نخبگانی و تشریفاتی خارج شده و مردم به عنوان مخاطب و کنشگر اصلی در آن حضور داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در دوره‌های گذشته این برنامه گفت: سال گذشته حدود ۱۴۰ غرفه با حضور مجموعه‌های مختلف فرهنگی و مردمی برپا شد و امسال نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت مردم و گروه‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌ای جذاب و فراگیر برگزار کنیم.

رازیانی، مردمی‌سازی و بومی‌سازی را از مهم‌ترین رویکردهای این برنامه دانست و گفت: «مهمانی امت احمد» باید بیش از گذشته از ظرفیت‌های بومی سنندج و استان استفاده کند و با حضور اقوام و مذاهب مختلف، وحدت و همدلی مردم را زیر چتر نام پیامبر اکرم (ص) به نمایش بگذارد.