ثبت ۶۲ هزار تردد از بامداد امروز تاکنون در مرز مهران

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: در شبانهروز گذشته، ۱۴۴ هزار تردد در پایانه مرزی مهران به ثبت رسیده که از این تعداد، حدود ۱۳۵ هزار نفر از کشور خارج شدهاند و مابقی زائرانی بودهاند که به کشور بازگشتهاند؛ یقینا این آمار، نشان از استقبال بینظیر زائران از مرز مهران دارد.
وی با بیان اینکه امروز نیز یکی از روزهای پرتردد و شلوغ پایانه مرزی مهران است، افزود که از ساعات اولیه بامداد تا ساعت ۸ صبح، ۶۲ هزار تردد در این پایانه ثبت شده است و با این روند، پیشبینی میشود امروز یکی از رکوردهای تردد در ایام اربعین ثبت شود.
مدیرکل راهداری استان ایلام در ادامه با اشاره به کیفیت بالای خدماترسانی در مرز مهران، تصریح کرد: خوشبختانه با هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و خدماتی، خدماترسانی به زائران بهصورت شبانهروزی و با کیفیت مطلوب در حال انجام است و زائران نیز از این خدمات استقبال کرده و رضایت خود را اعلام کردهاند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد سفری ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و همه ما با تمام توان پای کار هستیم تا هیچ گونه خللی در روند خدماترسانی به زائران ایجاد نشود.
نظر شما