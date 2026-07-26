به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مصطفیزاده اظهار کرد: در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه حقوق عامه و با هدف ارتقای ایمنی عمومی، کارگروه پایش ساختمانهای ناایمن در حوزه قضایی کردکوی تشکیل و تاکنون ۱۲ ساختمان ناایمن در محدوده شهری شناسایی شده است.
وی افزود: پس از شناسایی این ساختمانها، بررسیهای کارشناسی فنی برای تعیین نقاط و میزان خطر انجام و به مالکان این واحدها مهلت یکماهه برای رفع نواقص و ایمنسازی ساختمانها ابلاغ شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کردکوی ادامه داد: این کارگروه با حضور نمایندگان ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و بخشداری و با محوریت دادستانی، ماهانه تشکیل جلسه میدهد و روند پایش ساختمانهای ناایمن را در سطح حوزه قضایی دنبال میکند.
مصطفیزاده با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی ساختمانهای ناایمن گفت: با تشکیل این بانک اطلاعاتی، وضعیت ساختمانهای پرخطر بهصورت مستمر رصد و در صورت بیتوجهی مالکان به رفع مخاطرات، اقدامات قانونی و قضایی لازم برای پیشگیری از تهدید سلامت و ایمنی شهروندان انجام خواهد شد.
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