آسیابی: پرونده موانع حقوقی پتروشیمی شهید رئیسی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر. حیدر آسیابی از پایان فرآیند رفع موانع حقوقی پروژه پتروشیمی شهید رئیسی خبر داد و اظهار کرد: این طرح بزرگ اقتصادی وارد مرحله اجرا شده و دیگر هیچ توجیهی برای تأخیر در آغاز عملیات اجرایی آن وجود ندارد.

وی افزود: طی سال‌های گذشته دستگاه قضایی استان با هدف صیانت از حقوق سهامداران و کمک به توسعه اقتصادی گلستان، پرونده این پروژه را به‌صورت ویژه دنبال کرد و امروز تمامی موانع حقوقی آن برطرف شده است.

وی افزود: با پایان یافتن مشکلات حقوقی، اکنون مسیر اجرای پروژه کاملاً هموار شده و اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت نیز در این نشست اعلام کردند که عملیات تجهیز کارگاه و آغاز اجرای پروژه از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول اجرای پروژه نیست، گفت: مأموریت دادگستری در این پرونده، رفع موانع قانونی و حمایت از حقوق مردم بوده است، اما هر زمان که برای پیشبرد این طرح و تحقق حقوق سهامداران و توسعه استان نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دادگستری با تمام ظرفیت در کنار مجریان پروژه خواهد بود.

آسیابی با اشاره به اهمیت راهبردی پتروشیمی شهید رئیسی برای اقتصاد گلستان خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای استان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در گلستان داشته باشد.

وی یادآور شد: روند احیای این پروژه از سال ۱۴۰۰ و همزمان با سفر رئیس وقت قوه قضاییه به گلستان آغاز شد؛ سفری که به ورود مستقیم دستگاه قضایی برای حل مشکلات چندین‌ساله پتروشیمی انجامید. پس از پیگیری‌های مستمر و یک فرآیند حقوقی پیچیده، سرانجام تکمیل این طرح به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد تا پروژه پس از سال‌ها بلاتکلیفی وارد مرحله اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: با آغاز عملیات اجرایی در زمان اعلام‌شده، انتظار چندین‌ساله مردم و سهامداران برای راه‌اندازی این ابرپروژه به پایان برسد و پتروشیمی شهید رئیسی به یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.