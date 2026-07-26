تأئید رسمی بازگشت «پلنگ سیاه»؛ ساخت فیلم سوم قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پس از موفقیت «گناهکاران»، رایان کوگلر می‌توانست هر فیلمی که بخواهد، بسازد و تقریباً همه استودیوها با خوشحالی بودجه مورد نیاز او را در اختیارش قرار می‌دادند؛ اما او تصمیم گرفته به دنیای مارول بازگردد.

شب پیش در رویداد سینماکان، ساخته شدن «پلنگ سیاه ۳» بالاخره به صورت رسمی تأیید شد. کوگلر دوباره روی صندلی کارگردانی این فیلم می‌نشیند و دیوید جانسون بازیگر «بیگانه: رومولوس»، با ایفای نقش پسر تی‌چالا، بازیگر جدید اصلی فیلم خواهد بود که به جمع بازیگران قبلی خواهد پیوست.

دنباله سوم «پلنگ سیاه» قرار است ۱۸ دسامبر ۲۰۲۸ اکران شود.

کوگلر در رویداد سینماکان با صحبت‌های خود روی صحنه، فاش کرد که پس از دیدن بازی جانسون در «پیاده‌روی طولانی» تصمیم گرفت او را برای این نقش انتخاب کند. وی افزود «پلنگ سیاه ۳» با فیلم سلولوئیدی با فرمت بزرگ فیلمبرداری خواهد شد.

این در حالی است که دنزل واشنگتن خیلی پیشتر و ۲ سال پیش با تایید حضورش در «پلنگ سیاه ۳» خبرساز شده بود، اما حالا روشن نیست که آیا او واقعا در فیلم خواهد بود و اگر بله، نقش احتمالی او چیست.

کوگلر که کارگردانی ۲ فیلم اول را بر عهده داشت، یکی از چهره‌های اصلی در استراتژی مارول برای بلندمدت است و موفقیت چشمگیر فیلم «گناهکاران» نزد منتقدان و فروش آن در گیشه که در نهایت چند جایزه اسکار نیز برایش به ارمغان آورد، او را در این جایگاه قرار داد.

«پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه» در نوامبر ۲۰۲۲ اکران شد و اگرچه از نظر فروش گیشه به پای فیلم اصلی نرسید، اما فروشی ۸۵۹ میلیون دلاری را ثبت کرد تا پرفروش‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول در پنج سال گذشته باشد. از همانجا تصور گرفتن چراغ سبز برای فیلم سوم، بدیهی بود.

کوگلر در حوزه تلویزیون هم فعال است و به تازگی قسمت اول سریال «پرونده‌های ایکس» را فیلمبرداری کرده است. ساخت این سریال هنوز به صورت رسمی از سوی هولو تأئید نشده است.