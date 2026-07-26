البرز در مسیر بازگشت معتادان به زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جعفر حسینی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز، در نشست خبری که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، با تأکید بر اینکه مقابله با اعتیاد تنها با اقدامات انتظامی و قضایی به نتیجه نمی‌رسد، گفت: امروز ۲۵ دستگاه اجرایی در حوزه پیشگیری، درمان، حرفه‌آموزی، اشتغال و صیانت از بهبودیافتگان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و همین هم‌افزایی موجب شده البرز در بسیاری از شاخص‌های مبارزه با مواد مخدر به جایگاه قابل قبولی دست یابد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی و وظایف دستگاه‌های مختلف در این حوزه مشخص شده و امروز نیز با هدایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشارکت دستگاه‌های مسئول، اقدامات متعددی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشگیری از اعتیاد است، افزود: اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس و آموزش دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان از جمله برنامه‌هایی است که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده و نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه هدف داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز با اشاره به ساختار این شورا تصریح کرد: در استان‌ها ریاست شورا بر عهده استاندار و در سطح ملی بر عهده رئیس جمهور است و تمامی دستگاه‌های عضو موظفند مسئولیت‌های خود را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به انجام برسانند.

احیای مراکز ماده ۱۶ پس از چهار دهه

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر گفت: از سال ۱۴۰۰ با همراهی مسئولان استانی، خیران و دستگاه قضایی، مراکز ماده ۱۶ در البرز پس از حدود ۴۰ سال احیا شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اسمی این مراکز حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است اما امکان پذیرش نزدیک به سه هزار نفر نیز وجود دارد و این ظرفیت نقش مهمی در ساماندهی معتادان متجاهر استان ایفا کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز با قدردانی از حمایت دادستانی استان، دادستان‌های شهرستان‌ها و مجموعه قضایی اظهار کرد: همراهی دستگاه قضایی یکی از عوامل اصلی موفقیت استان در اجرای برنامه‌های درمان و بازتوانی بوده است.

البرز؛ الگویی برای سایر استان‌ها

وی با بیان اینکه عملکرد مراکز درمانی استان مورد توجه سایر استان‌های کشور قرار گرفته است، گفت: استان‌هایی همچون تهران، اصفهان، قم، قزوین، سمنان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و تعدادی دیگر از استان‌ها برای الگوبرداری از تجربه البرز بازدیدهایی انجام داده‌اند.

حسینی افزود: میزان ماندگاری پاکی در استان البرز به بیش از دو سال برای حدود ۱۹ درصد از بهبودیافتگان رسیده که این شاخص از برخی کشورهای مدعی در حوزه درمان اعتیاد نیز بالاتر است و این افراد همچنان تحت پایش و حمایت مددکاران اجتماعی قرار دارند.

اشتغال حلقه مفقوده درمان اعتیاد نیست

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز با تأکید بر اینکه درمان بدون اشتغال و صیانت پس از خروج اثربخش نخواهد بود، گفت: در مراکز ماده ۱۶ علاوه بر درمان، برنامه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال و مراقبت‌های پس از خروج اجرا می‌شود.

وی افزود: مددجویان پس از طی دوره درمان، مهارت‌های مختلفی را فرا می‌گیرند و بخشی از آنان وارد بازار کار می‌شوند.

به گفته حسینی، در مرکز چهارباغ از میان ۳۰۰ مددجو، حدود ۲۵۰ نفر مشغول فعالیت در کارگاه‌های تولیدی هستند و ضمن دریافت حقوق، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در مرکز چهارباغ گفت: این مجموعه اکنون به یکی از مراکز شاخص کشور تبدیل شده و دارای کارگاه‌های متعددی از جمله تزریق پلاستیک، بازسازی ظروف، جوشکاری، تولید تجهیزات باغی و ویلایی، خیاطی، مونتاژ کلید و پریز، رنگرزی، بازیافت بطری‌های پلاستیکی و تولید الیاف است.

حسینی ادامه داد: محصولات تولیدی این کارگاه‌ها به بازار عرضه می‌شود و علاوه بر ایجاد اشتغال برای مددجویان، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کرده است.

اشتغال بانوان بهبودیافته در کارگاه‌های تولیدی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز با اشاره به فعالیت مرکز بانوان اظهار کرد: در این مرکز کارگاه‌های تولید کیک و شیرینی، آشپزخانه و غذای بیرون‌بر، خیاطی و سایر مشاغل راه‌اندازی شده است.

وی افزود: حدود ۲۵ نفر از بانوان فاقد سرپناه در این مجموعه ضمن اسکان، آموزش می‌بینند، مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند تا بتوانند مسیر بازگشت به جامعه را طی کنند.

حسینی همچنین از فعالیت کارگاه‌های مختلف در مراکز فردیس و ماهدشت خبر داد و گفت: تولید قطعات خودرو، مونتاژ، خیاطی، مکانیکی، صافکاری، برق خودرو، تولید ماشین‌آلات بسته‌بندی، چاپ و لیزر، تأسیسات و مشاغل مشابه از جمله رشته‌های فعال در این مراکز است.

کاهش پاتوق‌های معتادان متجاهر

وی با بیان اینکه طرح‌های مستمر جمع‌آوری معتادان متجاهر با همکاری پلیس و دستگاه قضایی در حال اجراست، اظهار کرد: امروز پاتوق گسترده‌ای از معتادان متجاهر در سطح استان مشاهده نمی‌شود و در صورت شکل‌گیری هرگونه تجمع، پلیس در کوتاه‌ترین زمان نسبت به جمع‌آوری افراد اقدام می‌کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز افزود: معتادان متجاهر پس از دستگیری به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند تا مراحل درمان، آموزش و بازتوانی آنان آغاز شود.

ساماندهی مراکز ماده ۱۵

حسینی با اشاره به ساماندهی مراکز ماده ۱۵ نیز گفت: پیش از سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۳ مرکز ماده ۱۵ در استان فعالیت داشت اما با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مشترک، مراکز متخلف شناسایی و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع شد.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات اکنون ۵۳ مرکز ماده ۱۵ با نظارت دستگاه‌های مسئول و بهزیستی استان به فعالیت ادامه می‌دهند و نظارت مستمر بر عملکرد آنها برقرار است.

اجرای طرح «امید و زندگی» در البرز

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز بزرگ «امید و زندگی» خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی ۱۰ هکتاری و با ظرفیت پنج هزار نفر طراحی شده و در صورت تأمین زمین از سوی مدیریت شهری، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این مرکز خدمات درمانی، حرفه‌آموزی، اشتغال، مراقبت‌های پس از خروج، خدمات پزشکی و حمایت از خانواده‌های بهبودیافتگان به صورت یکپارچه ارائه می‌شود و پیش‌بینی شده پس از دو سال به مجموعه‌ای خودگردان تبدیل شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد گرفتار اعتیاد خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد دارای استعداد، توان علمی و مهارت‌های ارزشمند هستند اما به دلیل گرفتار شدن در دام اعتیاد از مسیر اصلی زندگی فاصله گرفته‌اند و با حمایت صحیح می‌توان آنان را دوباره به جامعه بازگرداند. وی گفت: هدف اصلی مجموعه مبارزه با مواد مخدر، بازگرداندن این افراد به زندگی سالم، خانواده و بازار کار است؛ موضوعی که تنها با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم محقق خواهد شد.