یگانه: چهار مصدوم حادثه عراق از مرز خسروی منتقل شدند

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه‌ای در کشور عراق و در نزدیکی مرز بین‌المللی خسروی که منجر به مصدومیت چهار نفر شد، تیم‌های امدادی، درمانی و واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه بلافاصله در محل حاضر شدند و پس از ارائه خدمات امدادی، کمک‌های اولیه و اقدامات پیش‌بیمارستانی، نسبت به تثبیت وضعیت مصدومان اقدام کردند.

وی افزود: پس از تحویل مصدومان در نقطه صفر مرزی، چهار کد عملیاتی آمبولانس جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه برای انتقال آنان به‌کار گرفته شد و هر چهار مصدوم به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان قصرشیرین منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی درمانی قرار گیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی در ایام اربعین گفت: مرز خسروی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران، نیازمند آمادگی مستمر و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های امدادی و درمانی است و جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با استقرار تیم‌های تخصصی در دو سوی مرز، این آمادگی را به‌صورت شبانه‌روزی حفظ کرده است.

یگانه تصریح کرد: تعامل مستمر با دستگاه‌های مسئول موجب شده خدمات امدادی و درمانی با سرعت، دقت و ایمنی به زائران و حادثه‌دیدگان ارائه شود و در صورت بروز هرگونه حادثه، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی هلال‌احمر در مرز خسروی به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه، درمان اضطراری، پشتیبانی، خدمات حمایتی و آموزشی توسط امدادگران، نجاتگران، اعضای داوطلب، جوانان و تیم‌های تخصصی واکنش سریع و درمان اضطراری به زائران ارائه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های امدادی، عملیاتی و درمانی این جمعیت برای ارائه خدمات سریع، ایمن و مؤثر به زائران اربعین در مرز بین‌المللی خسروی به‌کار گرفته شده و این آمادگی تا پایان ایام تردد زائران ادامه خواهد داشت.