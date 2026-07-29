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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تلاش مضاعف پلیس راهور کرمان برای خدمت‌رسانی به زائران کربلا

تلاش مضاعف پلیس راهور کرمان برای خدمت‌رسانی به زائران کربلا

کرمان- رییس پلیس راهور کرمان با اشاره به حضور زائران کشورهای همسایه و استان های شرقی کشور جهت تشرف به کربلای معلی و عبور از شهرهای استان، از تلاش مضاعف برای خدمت رسانی پلیس به آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: به دلیل حضور زائران کشورهای همسایه و استان های شرقی کشور جهت تشرف به کربلای معلی و عبور از شهرهای استان کرمان، خدمت رسانی پلیس راهور مضاعف شده است.

وی افزود: تا کنون به ۶۸ وسیله نقلیه زائران توسط تیم های پلیس راهور امداد رسانی شده و علاوه بر راهنمایی و تشریح مسیر عبور توسط ماموران مستقر در معابر، در حد مقدورات از این عزیزان پذیرایی به عمل آمده است.

رییس پلیس راهور استان کرمان، اجرای طرح های ترافیکی ویژه اربعین و استقرار تیم های گشت در طول مسیر زائران در شهرها به خصوص مسیر منتهی به مرقد مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از دیگر اقدامات برشمرد و از مسافران، سرنشینان و رانندگان زائر در استان خواست با رعایت قوانین ترافیکی، سفر معنوی پرفیضی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

کد مطلب 6903358

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